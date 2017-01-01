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"Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları" toplantısı Gaziantep'te yapıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:26
"Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları" toplantısı Gaziantep'te yapıldı
"Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları" toplantısı Gaziantep'te yapıldı
- GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,
- "Gaziantep Müşterisi Bol Bir Pazar"
- GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi:
- "GSO Mesleki Eğitim Merkezi, hem nitelikli eleman yetiştirecek hem de 'Bir Fikrim Var' diyene veya 'Ben Proje Yapmak İstiyorum' diyene danışmanlık hizmeti verecek"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Girişim Meclisi'ne üye girişim sermayesi fonlarının yöneticileri ile Gaziantepli yatırımcıların bir araya geldiği "Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları" toplantısı TOBB organizasyonunda ve Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ortaklığında düzenlendi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı destekleri ile gerçekleşen toplantıya, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GSO Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi ile girişim sermayesi fonlarının yatırım kararlarını veren üst düzey yöneticileri ve Gaziantep'te yerleşik başarılı şirketlerin karar verici pozisyonlarında olan üst düzey temsilcileri katıldı. GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi toplantının açılışında yaptığı konuşmada, GSO Mesleki Eğitim Merkezinin, sanayiye nitelikli eleman yetiştireceğini belirterek, "Bunun yanında merkezimiz 'bir fikrim var' diyene, 'ben proje yapmak istiyorum' diyene de danışmanlık hizmeti verecek" dedi.
Ünverdi, ülke olarak gerçekten zor bir süreçten geçildiğini kaydederek, "Sanayiciler olarak artık ekonomiye ağırlık verilmesini bekliyoruz. GSO olarak yeni bir kalkınma hamlesinin eğitimden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak faaliyete geçirdiğimiz,GSO Mesleki Eğitim Merkezi, hem nitelikli eleman yetiştirecek hem de 'bir fikrim var' diyene veya 'ben proje yapmak istiyorum' diyene danışmanlık hizmeti verecek. GSO olarak sanayiye yön vermek, sanayicilerimizi doğru adreslerle buluşturmak kısaca çözüm kaynağı olmak asıl görevimizdir" şeklinde konuştu.
Her projenin temelini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayan Ünverdi şöyle devam etti:
"Bir işi veya bir projeyi gerçekleştirmeden önce mutlaka bir girişimde bulunulması gerekiyor. Hızla gelişen teknoloji sayesinde artık çok zaman alan işlerimizi kısa sürede yapabiliyoruz.Sorunlara üretilen hızlı çözümler, buluşlar, farklı fikirler, klasik sermaye-üretim ilişkisinden ayrı olan girişim sermayesini oluşturmuştur. Girişim sermayesi, küçük-orta işletmelerle, farklı fikirleri ve buluşları olan ama sermaye bulma sıkıntısı çeken küçük girişimciler için ideal bir çözüm olarak iş yaşamına girmiştir. İş yaşamına giren bu sermaye türünden yararlanmak için düzenlenen bu tür toplantıları çok faydalı bulduğumu ifade etmek istiyorum.Özellikle genç girişimcilerimizin üretecekleri veya geliştirecekleri projelerinde girişim sermayesinin çok fayda sağlayacağını düşünüyorum."
"Bu Model İçin Gaziantep Müşterisi Bol Bir Pazar"
Toplantıda konuşan GTO Başkanı Hıdıroğlu, ülkemizde finansal sistemin daha çok bankacılık sektörüne dayandığını belirterek, KOBİ'lerin bankacılık sektöründen yeterli ölçüde yararlanamadığını söyleyerek, finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi noktasında Girişim Sermayesi modelinin önemine dikkat çekti.
GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz, bana göre "fikrim var param yok" diyenlerin derdine derman olacak bir finansman aracı olan girişim sermayesi modelini diğer finansal araçlardan ayıran en önemli nokta "kazan kazan" felsefesinin güçlü olmasıdır. Çünkü bu modelde aslında iki taraf ta kazanma arzusunda olan girişimcilerden oluşuyor. Birinde para var, diğerinde iş. Dolayısıyla başarı için sinerji yüksek, başarı neticesinde de karlar yüksek."
Fon yöneticileri için Gaziantep'in müşterisi bol bir pazar olduğunu söyleyen Hıdıroğlu, "Kalkınmanın ve gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri de girişimci ruhun olmamasıdır. Bu ruh yoksa aslında sizin için potansiyel müşteri de yok demektir. Şundan emin olabilirsiniz ki Gaziantep sizin için müşterisi bol bir pazar. Gaziantep girişimci ruhundan aldığı güçle kendi ayakları üzerinde durmayı başaran bir kenttir. Gaziantep olarak eksikliğimiz ülke ekonomisinin de temel eksikliği olan "katma değer üretmek" noktasında. İnşallah bu eksikliği de siz fon yöneticileri ile yapacağımız ortaklıklar sayesinde çözme şansı yakalayacağız" diye konuştu.
Açılış konuşmaların ardından, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından Cüneyt Selçuk ile Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı ve Turkven Yöneticisi Göktekin Dinçerler, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Girişim Sermayesi Sektör Tanıtımını yaptı.
Toplantı, Girişim Sermayesi Fonlarının Yatırım Öncelikleri Paneli ve yatırım almakla ilgilenen ve girişim sermayesi fonlarıyla ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen şirket temsilcileri ile, Girişim Sermayesi Danışmanlık Şirketi Turkven, İş Girişim Sermayesi, MediterraCapital, GlobaltürkCapital, TheAbraajGroup, EarlybirdVentureCapitalfon yöneticileriyle birebir görüşme yapılmasıyla sona erdi.
(SD-Y)

12.05.2017 15:36:11 TSI
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