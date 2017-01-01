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Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini Boks komitesi ziyaret etti

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:29
Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini Boks komitesi ziyaret etti
Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini Boks komitesi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Boks Federasyonu merkez hakem komite üyeleri, boksör ve antrenörleri İzmir'de kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.
Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonası için Elazığ'a gelen, Türkiye Boks Federasyonu merkez hakem komite üyeleri, boksörleri ve antrenörleri İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği silahlı çatışma sonucu şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti. Sekin'in Doğancık köyündeki mezarı başına giden Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı ve beraberindeki heyet okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.
Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı, "Elazığ'a gelmişken bu ülkenin kahramanını unutmakta bize yakışmazdı. Bu nedenle İzmir'de şehit olan Fethi Sekin'in kabrini, merkez hakem komite üyelerimiz, sporcularımız ve antrenörlerimizle ziyaret ettik. Şehidimiz için dua ettik. Bu ülke kahramanlarımız sayesinde ayakta duruyor. Biz kahramanlarımızı asla unutmayacağız" dedi.
(YÖ-HİV-Y)

12.05.2017 15:38:34 TSI
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