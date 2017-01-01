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Cuma namazı sonrası çocuklara jest



(Fotoğraflı)



Ali Yıldırım

SAKARYA (İHA) - Akyazı'da bir hayırseverin bakkala verdiği talimat sonrası Cuma namazından çıkan çocuklar mahalle bakkalı önünde sıraya girerek istedikleri ürünü para vermeden alabiliyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yuvalak mahallesinde bir yılı aşkın süredir gelenek haline gelen etkinlik bu senede gerçekleştirildi. Yuvalak mahallesinde Cuma namazına gelen çocuklar namaz çıkışında, mahalle bakkalı önüde sıraya girerek istedikleri ürünü para vermeden alabiliyor. Yuvalak Mahallesi merkez camisinde bir süredir devam eden uygulamadan çocuklar bir hayli memnun. İsmi verilmeyen bir hayırseverin bakkala verdiği talimat sonrası Cuma namazından çıkan çocuklar sıraya girerek bakkaldan kişi başı 1 TL'ye kadar ne isterse alabiliyor. Sıraya giren çocuklar hayır sahibini tanımasalar da teşekkür ederek uygulamanın sürmesini istediler. Yuvalak Cami cemaati hayırsever vatandaşa dua ederek, "Çocuklar çok mutlu oluyor. Bizde bir o kadar mutlu oluyoruz Cuma namazı çıkışı cami avlusu cıvıl cıvıl neşeli çocuklar ve insanlar dolup taşıyor. Camiye gelen misafirler ise bakkal önündeki sıranın sebebini öğrenince çok şaşırıyorlar" dediler.

(BCT-RFK-Y)



12.05.2017 15:37:04 TSI

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