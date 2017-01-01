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Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden KKKA uyarısı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:31
Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden KKKA uyarısı

Veysel Korkmaz
SİVAS (İHA) - Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü, yaz ayları ile birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmeye başlandığını belirterek vatandaşları uyardı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin, çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalık olduğunun belirtildiği açıklamada, "Hastalık hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir. Kenelerin yoğun olarak bulunduğu yerler özellikle hayvancılığın yapıldığı; orman kenarı parçalı arazi yapısına sahip çalı ve çırpılı alanlar ile otlakların bulunduğu yerlerdir. İlimiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir." denildi.
Hayvan barınaklarına, kırsal alanlara, orman kenarı ve tarım arazileri ile bu gibi yerlere gidenlerin mümkün olduğunca vücutta açık kısım kalmamasına özen göstermeli gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı.
"Kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açık renkli elbiseleri giymeyi tercih etmelidirler. Kenelerin vücuda girebileceği yerlerin kapatılması gerekmektedir. Kırsal alandan, orman kenarından ve tarladan dönüşte mutlaka vücut ve elbiseler kontrol edilmeli kene olup olmadığı araştırılmalıdır Kene tutunmasından sonra 10 gün içinde Ateş Halsizlik İştahsızlık Karın ağrısı Baş ağrısı Bulantı Kusma İshal şikayetleri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir."
Açılamada ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan ilaçlama çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.
(UY-Y-)

12.05.2017 15:41:00 TSI
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