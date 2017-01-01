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Tiyatroda gelecek vadeden yıldızlar ödüllendirildi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Günleri, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Ünlü oyuncu Deniz Oral'ın da konuk olduğu törende, etkinlik boyunca oyunlarıyla performans sergileyen ve tiyatro sanatına gönül vermiş genç yetenekler ödüllerine kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin tiyatro bilincinin oluşması için "Tiyatro Hayattır" sloganı ile bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Liseler Arası Tiyatro Günleri sona erdi. Etkinlikler kapsamında, 2-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında 11 okul tarafından tiyatro oyunları sergilendi. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirildi. Öğrencilere ödülleri oyuncu Deniz Oral tarafından verilirken, öğrencilerini yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen okul müdürleri ve yöneticilere de protokol üyeleri tarafından plaket verildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, etkinliğe katılım gösteren tüm öğrencilere teşekkür ederek, belediye olarak sanata ve sanatçıya her daim destek olduklarını ve kurumsal kapasitelerini bu konuda zorladıklarını ifade etti.

Mersinli ünlü oyuncu Deniz Oral ise "Beni aradıklarında ve bu projede yer almamı istediklerinde çok heyecanlandım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a sanata verdiği desteklerden ve bu etkinlikle sizleri buluşturduğundan dolayı teşekkür ediyorum. Tiyatroya sahip çıkalım. Tiyatroyu bırakmayın, vazgeçmeyin" dedi.

Törende, etkinlik boyunca sahnelenen tiyatro oyunlarını izleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, halk jürisi ve yönetmenlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda 11 öğrenciye 'Grup İçinde Gelecek Vadeden Yıldız Ödülü', 6 öğrenciye de 'Tiyatroda Gelecek Vadeden Yıldız Ödülü' verildi. Törende ayrıca Adnan Özçelik Anadolu Lisesi tarafından sergilenen 'Televizyon Cumhuriyeti' adlı tiyatro oyununu yöneten öğretmen Sevin Budak, Emek Ödülü'ne layık görüldü.

(KRY-Y)



12.05.2017 15:41:44 TSI

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