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Çocuklar için uygulamalı Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından, geleceğin sürücülerinin eğitimli bir şekilde yetişmesi için Cumhuriyet Mahallesinde kurulan Trafik Eğitim Parkı'nın açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevreyolunda bulunan ve içinde yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistlerinden oluşan Trafik Eğitim Parkı törenle hizmete açıldı. Törene, Belediye Başkan Vekili Muhittin Büyük, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Vechi Yüksek, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Osman Kolay ile davetliler katıldı. Çocukların hem teknik, hem de uygulamalı olarak trafik eğitimi alacakları parkın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Vechi Yüksek, böyle güzel tesisleri ilimize kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Bu anlamda Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu beyefendi biz gerekli tüm desteği veriyor. Bu destekten alınan güçle yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkımızın faaliyetini gerçekleştirecek olan tüm paydaşlarımız bugün burada. Hepsine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat ise yaptığı konuşmada böyle bir tesisin yapılmasında emeği geçen başta Adıyaman Belediyesi olmak üzere herkese çok teşekkür etti. Tesis sayesinde miniklerin gelecekte daha bilinçli bir birey olacağını da sözlerine ekleyen Müdür Patat, bilinçli sürücünün trafikteki önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından parkın açılış programına katılan minik öğrenciler akülü araçlarla, trafik polislerinin kontrolünde kurallara uygun bir şekilde parkta deneme sürüşü yaptı.

(CK-SD-Y)



12.05.2017 15:43:29 TSI

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