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Saruhanlı'da Hemşireler Günü kutlandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:35
Saruhanlı'da Hemşireler Günü kutlandı
Saruhanlı'da Hemşireler Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Adem Şahin
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Saruhanlı Devlet Hastanesinde kutlama programı düzenlendi.
Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Hastanenin en genç hemşiresi sıfatıyla Seda Demir bir konuşma yaptı. Hemşirelik mesleğine yeni başlayan Seda Demir meslekteki ilk izlenimlerini katılımcılarla paylaştı. Daha sonra hastanenin en tecrübeli hemşiresi sıfatıyla Özlem Demir söz aldı ve uzun meslek yaşamı boyunca unutamadığı anları, tecrübelerini ve hissettiklerini katılımcılarla paylaştı. Saruhanlı Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Öztürk, hemşireliğin tarihçesi ve önemini anlatarak, "Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Hemşirelerimiz güç çalışma şartlarına rağmen ortaya koydukları disiplinli, özverili, sabırlı, hoşgörülü, şefkatli tutumları ile sağlıklı insan ve sağlıklı toplum oluşumunda sağlık ekibinin temel taşlarından olmuştur. Dünyada ve ülkemizde nesillerin devamı için büyük önem arz eden sağlık hizmetlerinin sağlanması ve gelişmesi için hemşirelerimiz, sorumluluk bilinciyle vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bu bağlamda özveriyle hizmet veren bütün hemşirelere teşekkürlerimi sunuyorum, 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
Saruhanlı Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan ise "Sağlık hizmetleri bir ekip işidir ve hemşireler bu ekibin en önemli ögesidir. Gece gündüz demeden fedakâr bir şekilde hizmet veren ve yaptığı işi severek yapan tüm hemşirelerimizin gününü ve haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı. Başhekim Çağlayan, Saruhanlı Devlet Hastanesine farklı zamanlarda hizmet etmiş hastanenin eski başhemşirelerinden Nihal Dizbay, eski hastane müdürü Necdet Taşkın ve eski sağlık bakım hizmetleri müdürü Ayşe Şen'e hastaneye vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başhekim Çağlayan, "Bugün burada 'Hemşireler Günü' dolayısıyla sağlık çalışanlarımızın yoğun ve yıpratıcı çalışma ortamından birazcık olsun uzaklaşmalarını sağlamak, sağlık çalışanlarının bir araya gelerek kaynaşmalarına vesile olmak amacıyla toplandık. Düzenlediğimiz geceye katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Programda Saruhanlı Devlet Hastanesinin eski başhemşirelerinden Nihal Dizbay'a ve eski sağlık bakım hizmetleri müdürü Ayşe Şen'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Program sonunda sağlıkçılar ve hastane personeli çalan müzik eşliğinde eğlendi. Programa, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen ve hastane yöneticileri başta olmak üzere hastane ve toplum sağlığı merkezi çalışanları katıldı.
(AŞ-ÖND-Y)

12.05.2017 15:43:42 TSI
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