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Kullar Yakacık Caddesi'ne aşınma asfaltı atılacak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başkiskele Belediyesi tarafından Kullar Yakacık Caddesi'ne aşınma asfaltı atılacak.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın öncülük ettiği projeler kapsamında, Başiskele'de cadde ve sokaklar, yapılan dekoratif duvarlar ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında yol genişlemesi, dekoratif duvarları, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları yapılan Kullar Yakacık Mahallesi ile Tepecik Mahallesi'ne sınır olan Yakacık Caddesinin yaklaşık 650 metrelik kısmının aşınma asfaltı ile kaplanması için hazırlıklar yapılıyor.

(RFK-Y)



12.05.2017 15:44:24 TSI

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