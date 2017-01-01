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10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Özel Sedna Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı program büyük beğeni topladı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Özel Sedna Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri şovu büyük ilgi gördü. Güroymak Yatılı İlköğretim Okulunun konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Emniyet Amiri Kerem Güvener, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Ergün, okul müdürleri ile davetliler ve engelli öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Merkez Müdürü Ercan Kardaş, "Amacımız öğrencilerimizin üretken bireyler haline gelmesini sağlamak ve toplum içinde bağımsız yaşayabilecek yeterlilikleri kazandırmaktır. Engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak tüm toplumun desteğiyle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimizle birlikte hazırladığımız program ile engelli bireylerin neleri başarabildiklerini gösteriyoruz. Umuyoruz ki bugün zihinlerde bir farkındalık oluşturabiliriz" dedi.

(GO-MSA-Y)



12.05.2017 15:45:13 TSI

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