ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliği

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:36
10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliği
10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Özel Sedna Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı program büyük beğeni topladı.
Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Özel Sedna Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri şovu büyük ilgi gördü. Güroymak Yatılı İlköğretim Okulunun konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Emniyet Amiri Kerem Güvener, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Ergün, okul müdürleri ile davetliler ve engelli öğrenciler katıldı.
Burada konuşan Merkez Müdürü Ercan Kardaş, "Amacımız öğrencilerimizin üretken bireyler haline gelmesini sağlamak ve toplum içinde bağımsız yaşayabilecek yeterlilikleri kazandırmaktır. Engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak tüm toplumun desteğiyle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimizle birlikte hazırladığımız program ile engelli bireylerin neleri başarabildiklerini gösteriyoruz. Umuyoruz ki bugün zihinlerde bir farkındalık oluşturabiliriz" dedi.
(GO-MSA-Y)

12.05.2017 15:45:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamdan Alibeyoğlu'ndan engelli vatandaşa yardım
YEREL

KAYMAKAMDAN ALİBEYOĞLU'NDAN ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM
Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

BİTLİS'TE FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Ovakışla Belediyesinden öğrencilere eşofman ve forma desteği
YEREL

OVAKIŞLA BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE EŞOFMAN VE FORMA DESTEĞİ
Bitlis'te &quot;Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

BİTLİS'TE "TECRÜBE KONUŞUYOR KAHRAMANLAR" PROJESİ
Türk dünyasının 21. ödül buluşması Ahlat'ta yapılacak
YEREL

TÜRK DÜNYASININ 21. ÖDÜL BULUŞMASI AHLAT'TA YAPILACAK
BEÜ'de 7. Kariyer Günleri başladı
YEREL

BEÜ'DE 7. KARİYER GÜNLERİ BAŞLADI
Tatvanlı Murat Arslan dünya ikincisi oldu
YEREL

TATVANLI MURAT ARSLAN DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
Ahlat'ta &quot;Horizon 2020&quot; proje eğitimi
YEREL

AHLAT'TA "HORİZON 2020" PROJE EĞİTİMİ
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
10-16 Engelliler Haftası
YEREL

10-16 ENGELLİLER HAFTASI
Adilcevaz KYK öğrencileri şehit ailelerini unutmadı
YEREL

ADİLCEVAZ KYK ÖĞRENCİLERİ ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
Adilcevaz'da sulama göleti çalışması
YEREL

ADİLCEVAZ'DA SULAMA GÖLETİ ÇALIŞMASI
Bitlis'te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
YEREL

BİTLİS'TE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Vali Çınar'dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL

VALİ ÇINAR'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Bitlis'te fidan dikimi
YEREL

BİTLİS'TE FİDAN DİKİMİ
Bitlis'te 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' toplantısı
YEREL

BİTLİS'TE 'BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMA PROGRAMI' TOPLANTISI
Bitlis'te tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
YEREL

BİTLİS'TE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TOPRAKLA BULUŞTU
BEÜ'de spor şöleni
YEREL

BEÜ'DE SPOR ŞÖLENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!