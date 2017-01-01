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ERÜ'de 'Rus Kültür Günü' etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 'Geleneksel Rus Kültür Günü' etkinliği düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhittin Kapanşahin'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinlik Rus kültürüne özgü giyecek ve yiyeceklerin sergilendiği standın gezilmesiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhittin Kapanşahin, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin ileride çok iyi yerlere geleceklerini söyledi.

Doç. Dr. Kapanşahin, "Edebiyat Fakültesi, üniversitemizin öğrenci sayısı bakımından 2. büyük fakültesidir. Şu anda fakültemizde 5 bin 300 öğrenci ve 12 farklı bölüm bulunmaktadır. Dolayısıyla bu da kültürel farklılık olarak büyük bir zenginliği doğurmaktadır. Bunun en güzel örneklerini birlikte yaşıyoruz. Bu anlamda ülkemizin en önemli bölümlerinden olan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitimle ileride çok iyi yerlere geleceklerini ümit ediyorum. Etkinliğin hazırlanmasında ve bu birlikteliğin sağlanmasında emeği geçen hocamız Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül'e, diğer hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Uluslararası Rus Dili Olimpiyatları'nda iki üçüncülük alan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine hediye verildi. Daha sonra Rus Kültürüne ait geleneksel dans gösterisi, tiyatro, şiir ve müzik dinletisi ile etkinlik sona erdi.

(SK)



12.05.2017 15:46:04 TSI

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