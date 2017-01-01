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AEÜ'de Tıp Öğrenci Sempozyumu gerçekleşti

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:39
AEÜ'de Tıp Öğrenci Sempozyumu gerçekleşti
AEÜ'de Tıp Öğrenci Sempozyumu gerçekleşti

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesi tarafından 'Ahi Evran Tıp Öğrenci' sempozyumu düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen sempozyuma Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, Üniversite Dekanları, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Tıp Öğrenci Sempozyumu Başkanı öğrenci Tuba Daloğlu'nun yaptığı konuşmayla başlayan sempozyumda AEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, yapılan organizasyonun büyük ve ilk organizasyon olduğunu söyledi.
Karahocagil, konuşmasında, "Tıp Fakültesi öğrencileri hayatları boyunca öğrenci olacaklar. Araştırarak ve devamlı kendilerine yeni bir şeyler katarak hayatlarını sürdürecek ve insanlığa ve topluma yararlı bireyler olacaklar.
Öğrencilerimize bu sempozyumla araştırma yapmalarını ve sosyal sorumluluk projelerinde etkin şekilde rol almalarını sağlıyoruz" dedi.
Sempozyum Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner'in 'Osmanlı'da Hekim Ahlakı' adlı sunumuyla devam etti.
Sunumunda Tekiner, Osmanlı Dönemi hekimlerinin el yazması eserlerinden hekimlerin ahlaklarına ilişkin bilgiler verdi.
(EÖ-SK)

12.05.2017 15:47:49 TSI
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