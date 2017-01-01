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OMÜ Mimarlık ekibi Madrid'de yarışacak



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SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Muammer Yaman ve son sınıf öğrencisi Ali Gökaslan, bir firmanın düzenlediği "Madrid'i Gençleştirmek İçin Genç Fikirler" konulu lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık fikir yarışmasının ulusal aşamasında ortak hazırladıkları proje ile Türkiye 3.'sü oldular.

OMÜ'lü ekip, geliştirecekleri proje ile uluslararası aşamada yapılacak değerlendirme için 30 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında Madrid'de OMÜ'yü temsil edecek.

Bu yıl 17.'si düzenlenen yarışmanın teması "Kentsel Akupunktur" başlığı altında, "Sürdürülebilir ve İklimle Dengeli Dönüştürme Yaklaşımı: Bir Yapma Çevrenin Canlandırılması" olarak belirlendi.

Yarışmaya sunulan projelerde; Madrid'in Gran San Blas bölgesinde bulunan mevcut yerleşim, sürdürülebilir ve iklimle dengeli bir "yapısal çevreye" dönüştürülürken, nesiller arası kaynaşmanın da göz önünde bulundurulması ve "Çevre dönüşürken kente ne katabilir?" sorusunun sorgulandığı bir tasarım kararı ile birlikte teknik detayların da çözümlenebilmesi için gerekli fiziksel çevrenin oluşturulması bekleniyor.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay konuyla ilgili olarak, mimarlık eğitiminin niteliğinin geliştirilmesinde ve erişilen düzeyin kanıtlanmasında öğrenci yarışmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Oktay, fakültenin sürdürülebilir mimari ve kentleşmeyi gözeten vizyonu ile uyumlu olan bu yarışmada alınan derecenin, kendileri için çok anlamı olduğunu sözlerine ekledi.

(SAM-SLH-Y)



12.05.2017 15:47:53 TSI

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