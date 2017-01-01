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Büyükşehir kentsel dönüşümde çığır açıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:41
Büyükşehir kentsel dönüşümde çığır açıyor
Büyükşehir kentsel dönüşümde çığır açıyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü kentsel dönüşüm projelerinden biri daha hayata geçti.
Şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mumcu Mahallesi'nde başlayan Birinci Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile bölgedeki 13 bin 800 metrekarelik alanda şehre yeni bir yaşam merkezi inşa edilecek. Projeyle ilgili Mumcu Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene Eski Devlet Bakanı Lütfü Esengün, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, törende yaptığı konuşmada, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında 'Korunan tarih dönüşen şehir' sloganıyla çıktığımız yolda yaklaşık 26 proje üzerinde ayrı ayrı çalışılarak 8 milyon metrekarelik alanda imar planı çalışmaları yürütüldü. 1,5 milyon metrekarelik alanın imar planı ve uygulamalarıyla birlikte Başkanımızın talimatıyla yola çıktık. Her gün üzerine ilave ederek mahalle ve bölgeleri dönüştürüyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci de, şunları kaydetti: "Kentsel dönüşüm; fiziksel tasarım, sosyal yapı, ekonomik iyileşme ve yasal mevzuata uygunluk noktasında 4 temel bileşen üzerine kurulmuştur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bu dört temel bileşeni bütün esaslarıyla uygulayan ve bu noktada elde ettiği başarıyla Türkiye'ye rol modeli olan bir belediyedir. Bugün gerek bölgemiz gerekse de ülkemizin dört bir sathında bulunan mahalli idarelerimiz 'Kentsel Dönüşümde Erzurum Modeli'ni örnek almaktadır. Şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mumcu Mahallesi'nde hayata geçirilen projeyle 13 bin 800 metrekarelik alanda Erzurum'a yeni bir yaşam alanı kazandıracağız. Birinci etapta yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmasıyla 210 konutluk, 3 bin 219 metrekarelik ticari alanı kapsayan ve 2 bin 407 metrekarelik alandan oluşan otoparkla Mumcu Mahallesi'ne yeni bir perspektif kazandıracağız. 10, 12 ve 15 metrelik yeni yol çalışmasıyla da bölgedeki ulaşım ağını rahatlatmış olacağız."
"Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Aziziye'de meydana gelen depreme dikkati çekerek, yapılaşmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, "13 bin 800 metrekarelik alanda 440 hak sahibi var. 55 Binamız burada var. Bağımsız bölüm sayısı 190 adet. İşte bu yerde 210 konut yapılacak. 3 bin 219 metrekarelik alanda 2 bin 407 metrekarelik yerde de otopark yapacağız. Yine bu yerde 6 alternatif yol olacak. Böyle bir alanda dönüşüm yapmak kolay değil. Gerçek kentsel dönüşüm işte budur" diye konuştu. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde kentler, ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kentlerin sorunlu alanlarını yenileme noktasında sadece mekânsal bir dönüşüm değil aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimin sağlanmasını da hedeflemekteyiz. İşte bu hedefi hayata geçirirken Büyükşehir Belediyemiz tarafından geliştirilen 'Kentsel dönüşümde Erzurum Modeli' ile 'Korunan Tarih Dönüşen Şehir' temalı bir anlayışla Erzurum'un tarihi dokusunu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu kadim kentte medeniyet tasavvuru ilkesiyle yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın ana ekseninde şu düşünce bulunmaktadır. Bizler, Tarihi İpek Yolu'nun kavşak noktalarından biri olan Erzurum'da yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması, gecekondulaşma olan ve risk taşıyan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, çevresel kalitenin veya çevre dengesinin kaybolduğu yerlerde yeniden bu dengenin sağlanmasını gaye edindik. Kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mumcu Mahallesi'nde hayata geçirilen projeyle 13 bin 800 metrekarelik alanda sağlıklı, çevre ve eko sistemlerini koruyan, yaşatan, geliştiren, afetlere duyarlı bir kentsel dönüşüm yapacağız.
Burada uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda yerinde dönüşüm modeline göre hak sahiplerinin alacağı kamulaştırma miktarlarına karşılık halkımızı konut veya ticari alanlardan faydalandıracağız. Ayrıca bu bölgede ulaşımın rahatlaması için alternatif yol açma çalışması da yapılacak. Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern bir yapılaşmayla taçlandıracağımız Mumcu Mahallesi Birinci Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." Eski Devlet Bakanı Lütfü Esengün de, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza şehre sağladığı hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Erzurum'a çok büyük hizmetler yapılıyor. Bu dönem Erzurum için büyük bir şanstır. İnşallah bu güzel yatırımlarla Erzurum güzel ve yaşanabilir bir kent haline gelecek" dedi. Konuşmaların ardından bölgede kentsel dönüşüm için yıkım yapıldı.
(ERZ-AA-Y)

12.05.2017 15:49:59 TSI
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