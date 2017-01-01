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Erzincan'da Arıcılık Semineri yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Arıcılık Semineri yapıldı.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü İsmail Köse, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Hakan Murat Ünlü, Erzincan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Nadir Yüksel, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, Muhtarlar ve çok sayıda arı ve bal üreticileri katıldı.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Personellerin yapmış olduğu bilgilendirme toplantısında Arı yetiştiricilerine mevsimsel değişiklerin arıların yaşam koşullarına etkisi ve Arı yetiştiricilerinin bu değişikliklere karşı alması gereken önlemleri konularında yetiştiricilere bilgilendirme toplantısı yapılarak, yetiştiricilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sonlandı.

(FG-AA-Y)



12.05.2017 15:50:41 TSI

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