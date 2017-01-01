YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelli minikler gönüllerince eğlendi

Engelli minikler gönüllerince eğlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Bahar Şenliği etkinliklerine katılan engelli minikler gönüllerince eğlendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Bahar Şenliği' etkinliğine katılan minikler gönüllerince eğlendi. Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkında gerçekleşen etkinlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Manastır Türküsünü seslendirdi.

Daha sonra Türkiye Petrolleri Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinden Selin Canlı 'Yarınlar Bizim İçin' adlı şiiri okudu. Şehit Cem Özgül İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile Zeynep Turgut Ortaokulu Özel eğitim Sınıfı öğrencileri ise müzik eşliğinde hazırladıkları dans ile katılımcılardan büyük alkış aldı. Rekabet Orta Okulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri de hazırladıkları Semazen gösterisiyle büyük beğeni topladı. Türkiye Petrolleri Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinden İbrahim Halil Doğan ise hazırladığı bardak gösterisiyle şov yaptı. Son olarak Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinden Hilal Karaca 'Hayat herkese güzel' adlı şiiri okudu. Sergilenen gösteriler ve okunan şiirlerden sonra Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin canlı müzik dinletileri eşliğinde, ebru ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilirken, Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi öğrencilerinin hazırladığı resim, fotoğraf ve ahşap sergileri davetliler tarafından gezildi. Adıyaman Belediyesi tarafından da davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Düzenlenen etkinliğe, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akbay, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili Muhittin Büyük, Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Cem Hasan Patat ile İbrahim Kaba, okul müdürleri veliler ve öğrenciler katıldı.

(CK-SD-Y)



12.05.2017 15:51:52 TSI

NNNN

