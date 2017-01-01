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Adıyaman KYK'dan şehit ailelerine ziyaret

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:43
Adıyaman KYK'dan şehit ailelerine ziyaret
Adıyaman KYK'dan şehit ailelerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü idaresi ve öğrencileri tarafından Adıyamanlı şehit aileleri ziyaret edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüpheli araç takibi yaparken trafik kazası geçiren ve şehit düşen Mehmet Yerlikaya'nın Çelikhan'daki ailesi ile 1995 tarihinde Tunceli Hozat şehit düşen Osman Tunçte'nin Kahta ilçesindeki evleri KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğu, KYK personelleri ve KYK öğrencileri tarafından ziyaret edildi.
Müdür Köroğlu, Veysel Karani Yurt Müdürü Hüseyin Sonkaya ve yurt öğrencileri ilk olarak Şehit Mehmet Yerlikaya'nın Çelikhan ilçesinde bulunan ailesini ziyaret etti.
Burada şehidin babası ve abisi ile sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler ile şehit ailesi arasında duygulu anlar yaşandı. Daha sonra Tunceli Hozat şehit düşen Osman Tunçte'nin Kahta ilçesini ziyaret eden Müdür Köroğluna, Kahta Yurt Müdürü Suat Dilek ve yurt öğrencileri eşlik etti. Şehidin eşi, oğlu ve yakınlarının da bulunduğu ziyarette öğrencilerle birlikte bir sohbet ederek etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Müdür Köroğlu, "Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak bugün Adıyamanlı şehitlerimizin evlerinizi ziyaret ederek onların acılarını paylaştık ve kendilerine yanız olmadıklarını hissettirdik. Adıyaman KYK ailesi olarak bizlerin bu tür ziyaretlerinin her alanda devam edeceği, öğrencilerimizin hayata hazırlanırken ihtiyaç duydukları her türlü ihtiyaçlarının karşılanması adına gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.
(CK-SD-Y)

12.05.2017 15:52:25 TSI
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