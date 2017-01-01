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Jimnastikte Türkiye birincisi oldu



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MALATYA (İHA) - Malatya Hayrettin Sönmezay Ortaokulu öğrencisi ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Çağrı Adıyaman katıldığı Artistik Jimnastik Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Artistik Jimnastik Okul Sporları Türkiye Birinciliği 4 - 7 Mayıs 2017 tarihlerinde minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 450 sporcunun katılımı ile Bolu ilinde Murat Canbaş spor salonunda yapıldı.

Malatya'dan yarışmaya katılan Hayrettin Sönmezay Ortaokulu öğrencisi ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Çağrı Adıyaman Artistik Cimnastik Okullar Arası Türkiye birincisi oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı alınan başarıyla ilgili bir açıklama yaparak, "Sporcumuz Çağrı Adıyaman'ı, okul idarecilerini, antrenörünü ve ailesini tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Bu başarı gerçekten anlamlı büyük bir başarıdır. İnşallah devamı gelecektir" dedi.

(MT-SD-Y)



12.05.2017 15:52:51 TSI

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