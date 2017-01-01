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Başkan Kayda'dan temizlik işçilerine sürpriz ziyaret



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilere sürpriz bir ziyarette bulundu. Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesine giderek mesaiye hazırlanan işçileri sabah erken saatte ziyaret eden Belediye Başkanı Kayda, personelle çay içerek sohbet etti.

Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Emiştekin ile birlikte şantiyeyi ziyaret eden Başkan Kayda, çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Salihli'nin 102 mahallesinin temizliği için özverili çalışmalar gerçekleştiren tüm işçilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kayda, "Temiz bir çevre ve temiz bir Salihli için hepimize büyük görevler düşüyor. Bir belediyenin asli görevi temizliktir. Çalışma şartlarınızdaki zorluğun farkındayız. Hep birlikte el ele vererek temiz bir Salihli için çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları da, istek ve şikayetlerini dinleyerek kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

(BA-SC)



12.05.2017 15:53:19 TSI

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