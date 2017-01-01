YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli Belediyespor halterde şov yaptı

Nazilli Belediyespor halterde şov yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Spor Halter Takımı, Türkiye Şampiyonalarında üst üste altın madalya aldı.

Türkiye Gençler Halter Şampiyonalarında Nazilli Belediye Spor Haltercileri 48 kg Elif Acar Altın Madalya, 53 kg Halterci Yeşim Arslan Altın Madalya alarak Nazilli'ye bir defa daha mutluluk yaşattı.

Nazilli Belediyespor Haltercileri Yeşim ve Elif bu şampiyonada hiç bir yardımı esirgemeyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ettiler. Halterciler, Nazilli için madalya almaya devam edeceklerini söylediler.

(MB-S)



12.05.2017 15:54:21 TSI

NNNN

