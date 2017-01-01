Nazilli Belediyespor halterde şov yaptı
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Spor Halter Takımı, Türkiye Şampiyonalarında üst üste altın madalya aldı.
Türkiye Gençler Halter Şampiyonalarında Nazilli Belediye Spor Haltercileri 48 kg Elif Acar Altın Madalya, 53 kg Halterci Yeşim Arslan Altın Madalya alarak Nazilli'ye bir defa daha mutluluk yaşattı.
Nazilli Belediyespor Haltercileri Yeşim ve Elif bu şampiyonada hiç bir yardımı esirgemeyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ettiler. Halterciler, Nazilli için madalya almaya devam edeceklerini söylediler.
(MB-S)
12.05.2017 15:54:21 TSI
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