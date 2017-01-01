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Aydemir: "Ekonomimiz için önemli bir adım"



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ERZURUM (İHA) - Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kabul edilen teklifin, Genel Kurul'da kabulü ve yasalaşmasıyla ülke ekonomisinde önemli bir beklentinin çözüm ve karşılık bulacağını kaydederek, 'Ülkemiz için hayırlı olsun' dedi.

Milletvekili Aydemir, Komisyonda kabul edilen kanun teklifinde, 6736 sayılı kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idarelerin esas alındığını, bu idarelerin 31 mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının bu kanunda düzenlenen şartlara uygun olarak yapılandırılmasını öngördüğünü kaydetti.

Teklifin içeriğinde ne var?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurul'a götürülecek olan kanun teklifinin içeriği ise şöyle:

'Mustafa Elitaş imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri kesinleşmiş alacakları kapsam dahiline alındı..

Kanun teklifi; 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını kapsıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsam dahilinde bulunuyor..

Emlak Bankası da, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kanunun yayıma girdiği tarihten itibaren tasfiye halinden çıkacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna olan katılım paylarının kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi ve azami altı eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecek. '

(ERZ-Y)



12.05.2017 15:55:17 TSI

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