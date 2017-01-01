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Özkeçeci, anneler gününü kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Anneler Gününü kutlayarak, "Fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan anneleri başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır" dedi.

Başkan Eyup Özkeçeci, yüreğinde evlat acısı taşıyan anneler ile evladını şehit vermiş annelere sabır dileyerek, Anneler Gününü kutladı. Özkeçeci, "Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru, annelerin yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir. Bütün çabamız annelerin yüreklerinin yangın yerine dönmediği, annelerin evlat acısı yüzünden gözyaşı dökmediği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Dolayısıyla bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru, annelerin yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir. Bizim inanç anlayışımıza göre, annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri; anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken, annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Bu duygularla tüm annelerin, anneler gününü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

(SD-Y)



12.05.2017 16:01:19 TSI

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