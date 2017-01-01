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Mahalle komiteleri Türkiye'ye örnek oluyor



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kurdukları mahalle komitelerinin örnek olmaya devam ettiğini söyledi.

Nilüfer Kent Konseyi 16. olağan genel kurulu, yönerge ve tüzük değişikliği gündemiyle toplandı. Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'ndeki toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, mahalle komitelerinin başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Mustafa Bozbey, mahalle komitelerinin önemine işaret ederek, "Mahalle komiteleri ş uanda Türkiye'de izlenen ve örnek alınan bir sistem. İnanıyorum ki en yakın zamanda yerel yönetimlerle ilgili yapılacak bir düzenlemeyle yasalara geçecek ve Türkiye'de uygulamaya konulacak. İçişleri Bakanlığı bizden bilgi ve sonuçları istiyor. Biz de paylaşıyoruz" dedi.

Bozbey, "Maksadımız, herkesin mahallesinde söz sahibi olması, öncelikleri belirleyen bir seviyede olması. Aynı zamanda mahallesine sahip çıkan, proje üreten bir anlayışta olmasıdır. Mahalle komiteleri, mahallelerindeki önemli sorunları proje haline getirerek, Nilüfer Belediye Meclisi'nin bütçe dönemlerinde bu projeyi bütçeye sokabilmesi için sunacak ve meclis üyeleri üzerindeki etkinliğini de orada ortaya koyacak" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, "Çalışmalarımızı sürdürürken, daha ileri seviyeye ulaşmak için düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündük. "Mahalle komiteleri, çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biridir. Türkiye'nin dört bir yanından mahalle komiteleri projemize yoğun ilgi var. Bütün bunlara rağmen bazı eksiklikler olabilir. Bizler de kendimizi geliştirme ihtiyacı duyduk. Bunu da kentliyle birlikte aşacağımıza her zaman inandık. Yönergelerimizin revize edilmiş halini gözden geçirmek istedik. Yapılan revizeyle yönergelerin daha anlaşılır olmasını sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

(MŞ)



12.05.2017 16:02:29 TSI

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