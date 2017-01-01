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Turgutlulu muhtarlardan Çanakkale çıkarması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün organizasyonuyla Çanakkale'ye giden mahalle muhtarları, zaferin yaşandığı topraklara çıkarma yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin sosyal ve kültürel gezileri kapsamında bu kez mahalle muhtarları Çanakkale'yi gezdi. Mahalle muhtarları Turgutlu Belediyesi önünden kalkan ve Belediye Başkanı Turgay Şirin'in uğurladığı 2 otobüsle Çanakkale'de tarihi yerleri gezdi. Muhtarlara gezide Turgutlu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger eşlik ederken, heyet Aynalı Çarşı, Conk Bayırı, Kordon, Truva Atı, Tarihi Milli Park ve Çanakkale Şehitliği'ni gezerek inceleme fırsatı buldu. Yapılan gezi etkinliği için muhtarlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederken, bu tür gezilerin tekrarlanmasını istediler. Başkan Şirin ise, "Tarihin akışını değiştiren topraklarımızdaki Çanakkale ruhunu muhtarlarımıza yaşatma istediğimiz doğrultusunda güzel bri gezi organizasyonu gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de sosyal-kültürel faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda iki kurum işbirliğiyle muhtarlarımızı Çanakkale'ye göndermiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Faydalı bir gezi olduğunu düşünüyorum. Değerli muhtarlarımızın kazasız, belasız oldukça memnun şekilde dönmelerinden bizler de memnuniyet duyuyoruz" dedi.

(ÖND-Y)



12.05.2017 16:05:01 TSI

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