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Yıldız takım Nevşehir'de parlayacak

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:58
Yıldız takım Nevşehir'de parlayacak
Yıldız takım Nevşehir'de parlayacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız takımı 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ürgüp'te yapılacak olan Yıldız erkekler grup müsabakalarına katılacak.
Gruplarda 1. Olan 11 takım ve grup 2.olan en iyi 5 takım 02 - 09 Haziran 2017 tarihleri arasında Bursa'da yapılacak olan Türkiye Finalleri ne katılmaya hak kazanacak.
Melikgazi Belediyespor Baş Antrenörü Fuat Kalay, "Yıldız takımımız Keykubat Tesislerimizde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. İnşallah Nevşehir'den final biletini alarak geri dönmek istiyoruz.Oyuncularımıza güveniyorum.Başaracak güçte ve kalitedeyiz. İnşallah Nevşehir'den final biletini alarak geri dönmek istiyoruz" dedi.
Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk'de yaptığı açıklamada, "Türkiye Finallerine 1.torbadan katılmaya hak kazanan Genç ve Minik Erkek voleybol takımlarımızdan sonra Yıldız erkek voleybol takımımız da inşallah Türkiye Finallerinde boy gösterecektir.Yıldızlar final için artık son düzlükte.Güçlü rakiplerimiz var.Ankara,Nevşehir,Kırıkkale ve Yozgat il birincileri ile şampiyonluk için yarışacağız.Ancak Melikgazinin Yıldızları Nevşehir'de adeta bir yıldız gibi parlayacak ve finale adını yazdıracaktır.Amacımız 3 kategoride de finallerde şehrimizi temsil etmek ve başarılı olmaktır.Çok büyük bir emeğin karşılığı olan başarılar şehrimiz salon sporları ve voleybol sporu adına büyük bir kazançtır.Bu güzellikleri yaşatan teknik heyetimize ve oyuncularımıza ayrıca her zaman yanımızda olan maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.
(SK)

12.05.2017 16:08:09 TSI
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