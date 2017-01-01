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Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası programı düzenledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası münasebetiyle bir program düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen program, Yüksekokul Müdürü Fadime Özdemir Koçak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında hemşirelik mesleğinin zorluklarından bahseden Koçak, tüm zorluklara ragmen insanlara yardım etmenin çok özel bir duygu olduğunu söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Nedime Köşgeroğlu 'Estetik Yaşam' başlıklı sunumuyla öğrencilere bilgi ve deneyimlerini anlattı. "Hemşirelik camiasında özgeci bir tutum var insanlar kendilerini adıyorlar. Yaptığımız işe ruhumuzu katmak gibi bir misyonla yetiştiriliyoruz" diyen Nedime Köşgeroğlu, hemşirelik mesleğinin önemini ise "Bazı insanlar doğar büyür ölür, bazı insanlar ise doğar, farkındalık oluşturmak için çabalar, öldüklerinde de arkalarında iz bırakır, hatırlanır" diye belirtti.

(CKT-DA-Y)



12.05.2017 16:10:02 TSI

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