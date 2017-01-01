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Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergileniyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Halk Merkezleri, ürettikleri el emeği ürünlerden yıl sonu sergisi açtı.

Kırmızıtoprak, Emek, Erenköy, Karapınar ve 71 Evler Halk Merkezlerinde açılan yıl sonu sergilerine, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da katıldı. Tek tek halk merkezlerindeki yıl sonu sergileri gezen Başkan Kurt, kursiyerlerin el emeği, göz nuru olarak ürettikleri ürünleri inceledi. Kursiyerlerden ürünleri hakkında bilgi alan Başkan Kurt, sergi sonrasında sergiye katılanlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Başkan Kurt, katıldığı sergilerde el emeği ürünlerini üreten kadınları tebrik etti. Halk Merkezlerini vatandaşların kendilerini geliştirmeleri için açtıklarını belirten Başkan Kurt, "Şu anda 11. Halk Merkezi 75. Yıl Mahallesi'nde bitmek üzere ve buralarda kütüphane hizmetimiz ve el işi kurslarımız devam ediyor. Biz daha çok kişinin Halk Merkezlerine katılmasını burada daha farklı işler yapılmasını istiyoruz. Boş zamanlarda Halk Merkezleri sosyal bir mekan olsun istiyoruz. Burada gelin sohbet edin, günlerinizi yapın, mahalleyle ilgili sorunları tartışın. Sergilerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(KÇ)



12.05.2017 16:10:37 TSI

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