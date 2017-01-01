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Girne Belediye Başkanı'ndan Bozbey'e ziyaret



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenleyeceği "İpeğin Yolculuğu" faaliyetine katılmak için Bursa'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.

Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıcı da yer aldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptıkları çalışmalar hakkında da Başkan Mustafa Bozbey'e bilgi verdi. Kıbrıs'ta son dönemde bağımsızlık hareketi ortaya çıktığını kaydeden Güngördü, "Ben de bağımsız bir belediye başkanıyım. 32 yıllık belediyecilik hayatımın son üç döneminde belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Daha önce Nilüfer Belediyesi'nden kentimize ziyaret olmuştu. Bu kez de biz ziyaret etmek istedik" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de hafta sonunda düzenlenecek "İpeğin Yolculuğu" hakkında bilgi verdi. Bozbey, "Gümüştepe Mahallesi'nde kozayı canlandırma hareketine başladık. Tekrar eski günlere ulaşmak zor olsa da en azından kültürel anlamda yaşatabileceğimizi düşündük. Geleceğimiz olan çocuklarımıza kozanın ne olduğunu ve ipeğin nasıl üretildiğini gösterebiliriz" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretin sonunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye Atatürk portesi armağan etti.

(MŞ)



12.05.2017 16:11:57 TSI

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