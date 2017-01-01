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'Çocuk Üniversitesi'nin açılış kurdelesi Pazar günü kesilecek



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele'de "Yeni Neslin Üniversitesi" sloganıyla hayata geçirilecek olan "Çocuk Üniversitesi"nin 14 Mayıs Pazar günü açılışı yapılacak.

Bahçecik Merkez - Şehitekrem Mahallesinde bir törenle açılacak olan, "Yeni Neslin Üniversitesi"nde çocukların erken yaşta; bilim, spor ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanışması hedefleniyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te açılacak olan Çocuk Üniversitesi'nde özel yetenekli çocukların kabiliyetleri doğrultusunda eğitim almaları planlanıyor.

Başiskele Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesinin ortaklığı ve Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bölgede ikamet eden veya eğitim gören 8-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.

Kocaeli'de bir ilke imza attıklarına vurgu yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "14 Mayıs Pazar günü il ve ilçe protokolümüzün de değerli katılımlarıyla hizmete açılacak olan Kocaeli'de ilk, Türkiye'de 2. Olan çocuk üniversitemiz seçim beyannamemizde söz verdiğimiz bir projemizdi. Hizmetlerimiz ile yaşama değer katmayı hedeflediğimiz bu öncü ve örnek hizmetler ile hedefimiz daha güçlü Başiskele, daha güçlü Kocaeli, daha güçlü Türkiye. Ben inanıyorum ki bugün bu üniversitemizin açılmasıyla güçlü Türkiyemizin dahileri 7 Yıldızlı Kent Başiskele'den çıkacak, herkes Başiskele'de yetişen dahileri konuşacak" dedi.

Başiskele Çocuk Üniversitesinde görev alan akademisyenler, eğitimciler ve psikologlarla çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi hedeflenirken, eğitim sürecinin 3 kademeden oluşacağı bildirildi. 30 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 8 ay sürecek olan 1.Kademe eğitimlerinde 200 özel yetenekli öğrenciye eğitim desteği verilmesi planlanıyor.

(RFK-Y)



12.05.2017 16:13:47 TSI

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