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Başkan Keleş "Koşulsuz sevginin kaynağı annedir"



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Keleş, "İyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Gününü kutluyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Bugün, senenin tek bir günü değil, ömrümüzün her günü baş tacı yaptığımız annelerimizin günü. Bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa, cefakarlığa katlanarak büyüten annelerimiz, hayattaki kılavuzumuz, yol göstericimizdir. Mutluluğumuzla mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı birer evlat olmak boynumuzun borcudur. İyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü´nü kutluyorum" dedi.

(TT-AY)



12.05.2017 16:16:20 TSI

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