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ÖSYM Başkanı Demir Bartın Üniversitesi'nde

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:08
ÖSYM Başkanı Demir Bartın Üniversitesi'nde
ÖSYM Başkanı Demir Bartın Üniversitesi'nde

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u tebrik ziyaretleri kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Ceritli ziyaret etti. Rektör Uzun'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Demir, "Yükseköğretim alanında derin bir tecrübeye sahip olan ülkemizde, üniversitelerimiz önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bartın Üniversitesi de ülkemizdeki güzel üniversitelerden biri olarak yaptığı çalışmalarla önemli katkılar sunmaktadır." dedi.
Rektör Uzun ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ""Ülkemizin hedefleri aynı zamanda bizim de sorumluluğumuz. Üniversite olarak gayretimiz hedefleri olan bir ülkenin, vizyonu bulunan bir üniversitesi olarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaktır." diye konuştu.
(AY-RFK-Y)

12.05.2017 16:17:09 TSI
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