Kıbrıs Gazisine Askeri tören
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca'ya bağlı Melenağzı köyünde vefat eden Kıbrıs gazisi İsmail Yılmaz, askeri törenle toprağa verildi.
Cenazesi Cuma namazını müteakip Melenağzı köyünde defnedilen Kıbrıs Gazisi İsmail Yılmaz için, askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı Yılmaz'ın tabutu önünde askerler saygı nöbeti tuttu.
Cuma namazı sonrası Melenağzı cami önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
(TT-AY)
12.05.2017 16:18:28 TSI
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