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Başkan Cabbar'dan Hemşireler Günü kutlaması



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Günü´nde hemşireleri unutmadı.

Develi Belediyesi personeliyle Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelere çiçek gönderen Başkan Cabbar, "Hemşirelik şefkat ve sabırla yapılan kutsal bir meslektir. Hepimizi kendileri kadar düşünen, bizim sağlığımızı kendi sağlıkları kadar önemseyen fedakâr hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutluyorum" dedi.

(SK)



12.05.2017 16:19:26 TSI

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