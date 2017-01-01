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Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik'ten 2 şehit için taziye mesajı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:15
Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik'ten 2 şehit için taziye mesajı
Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik'ten 2 şehit için taziye mesajı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için bir taziye mesajı yayınladı.
Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, yayınladığı mesajda, "Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik güçlerimizin acısı yüreğimizi dağlamıştır. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu terör örgütü karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak dimdik duracağız. Bu ülkenin birlik beraberlik duyguları hiçbir zaman çözülemeyecek kadar kökleşmiştir. Hiçbir kalleş saldırı, hain pusu milletimizi beraber yaşama kararlığından, bölünmez bütünlüğünden döndüremeyecektir. Milletimiz, bölücülere karşı kahramanca görev yapan bu vatan evlatlarını minnetle, şükranla anacak ve asla unutmayacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
(AG-Y)

12.05.2017 16:24:39 TSI
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