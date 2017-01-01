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AYTO Akademiden üreticiler için gıda güvenliği eğitimi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AYTO Akademi ve Anadolu Kalkınma Derneği işbirliği ile düzenlenen "Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi Üretici" eğitimi, Eğitmen Rahime Petek Ataman'ın sunumuyla Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Gıda üzerine çalışan işletmeler ve gıda konusunda eğitim almış çalışanlarının katıldığı eğitimde Gıda Güvenliği, Tehlike ve Risk Kavramları, Gıda Güvenliği Riskleri, Gıda Hijyeni nedir? Nasıl Sağlanır? Gıda Üretiminde Hijyen İçin Beş Altın Kural, Gıdalardaki Mikrobiyolojik Riskler, Gıdalardaki Kimyasal Riskler, Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Etiketleri, Gıda Güvenliğinde Resmi Kontrol Sistemleri hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda konuşan Genel Sekreter İlknur Kabasakal, "AYTO Akademi olarak Anadolu Kalkınma Derneği ile birlikte gıda güvenliği konusunda bir eğitim düzenledik. Gıda üretimi insan sağlığı ile doğrudan ilişkili ve toplum sağlığı için son derece büyük bir öneme sahip bir konu. Gıda güvenliğini ilgilendiren konularda yaşanan bilgi kirliliğinden birçok gıda üreticisi üyemiz olumsuz etkileniyor. Bugün düzenlediğimiz eğitim üyelerimizin bilinçlenmesini ve sektörde daha güçlü var olmalarını sağlayacaktır" dedi.

(MB-Y)



12.05.2017 16:27:19 TSI

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