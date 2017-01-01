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Mobil PTT aracı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel ve öğrencilerinin tüm PTT işlemlerini gerçekleştirebilecekleri Mobil PTT aracı yeni öğrenci otağı yanındaki park alanında hizmet vermeye başladı.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Mobil PTT her hafta salı ve perşembe günleri Gülümbe Kampüsü'nde, çarşamba günleri ise; KYK Öğrenci Yurdu önünde hizmet vereceğini söyledi.

PTT İl Başmüdürü Serhat Bozkurk ise; Türkiye çapında gerçekleşen Mobil PTT uygulamasını Bilecik'te de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mobil PTT ile havale, çek işlemleri, posta, kargo, kredi kartı tahsilatı, anlaşmalı kurumlara ait elektrik ve su tahsilatları ve HGS işlemleri gibi merkez ve şubelerde gerçekleştirilen tüm işlemlerin yapılabilecek" dedi.

(CKT-MET-Y)



12.05.2017 16:27:31 TSI

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