Lapseki MYO'da şiir dinletisi
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi düzenlendi.
Lapseki Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleşen programa; Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve il genel meclis üyelerinin yanı sıra öğrenciler katıldı. Lapseki MYO Müdürü Engin Gür, sosyal faaliyetlerin devam edeceğini belirterek "Öğrencilerimizi sahne performansından dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir şiir dinletisi yaşadık" dedi.
(UYC)
12.05.2017 16:28:24 TSI
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