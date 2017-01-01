Umurbey'li güreşçilerden büyük başarı
(Fotoğraflı)
Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde, Umurbey Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, başarıdan başarıya koşuyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Halilağa Köyünde düzenlenen yağlı güreşlerde Emircan Candan, Minik iki boyunda 3'ncü olurken, bugün düzenlenen Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Umurbey Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Mehmet Güven Türkiye 3'ncüsü olarak Milli Mayoyu giymeye hak kazandı.
(UYC)
12.05.2017 16:28:49 TSI
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