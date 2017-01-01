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Çanakkale'de iç kontrol eğitimi verildi



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Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından iç kontrol eğitimi verildi.

Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarında çalışan personele İç Kontrol Sistemi hakkında eğitim verildi. İç Kontrol Birim Sorumlusu Arıkan Kocabaş tarafından verilen eğitime Bakanlığın İzmir, Diyarbakır, Tekirdağ, Çanakkale, Samsun, Trabzon, Denizli ve Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 13 personel katıldı.

Eğitimde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirtilen İç Kontrol Sisteminin Gıda Kontrol Laboratuvarlarında nasıl uygulanacağı konusunda detaylı bilgiler verildi. Eğitim hakkında bilgi veren Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Mustafa Uçar; Kurumda uygulanmakta olan İç Kontrol Sisteminin 3 yıldır düzenlenen hizmet içi eğitim programı ile diğer illerdeki Gıda Kontrol Laboratuvarlarına da aktarıldığını ifade ederek İç Kontrol Sisteminin Gıda Kontrol Laboratuvarlarında iç işleyişin hızlanmasına yardımcı olacağını, hem de birimler arasında uyumu sağlayacağını belirtti.

(UYC)



12.05.2017 16:29:08 TSI

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