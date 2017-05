YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanlar Anneler Günü'nü kutladı

Başkanlar Anneler Günü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan - İlker Uyar - Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Manisa'daki belediye başkanları yayımladıkları mesajlarla her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Gününü unutmadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yayımladıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı.



Başkan Ergün: "Annelerimiz başımızın tacıdır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Anneler Günü olması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Ergün, "Bizlerin hem en değerli, hem de en kutsal varlıkları olan annelerimiz, fedakarlıkları ve üzerimizdeki emekleriyle başımızın tacıdır" dedi.

Başkan Ergün mesajında, "İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından cennetle müjdelenen annelerimizin gününü kutluyoruz. İlk öğretmenimiz, ilk sevgilimiz, ilk göz ağrımız olan annelerimizi yalnızca bir gün değil, her gün Anneler Günüymüş gibi hatırlamalı, yanlarında olmalıyız. Bizlerin hem en değerli, hem de en kutsal varlıkları olan annelerimiz, fedakarlıkları ve üzerimizdeki emekleriyle başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Tüm kadınlarımızın birer anne adayı olduğunu ve kadınlarımıza iyi davranmamız gerektiğini anlarsak, dünya çok daha yaşanır bir yer olacaktır kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin, kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyor; ebediyete intikal etmiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, Gördesli Makbule'yi, Nene Hatun'u, kurtuluş kahramanı binlerce isimsiz kahraman analarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Başkan Çerçi: "Annelerimizi yılda bir gün değil her gün hatırlamalıyız"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Her yıl Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, anneliğin kutsal bir kavram olduğunu belirterek mesajında ifadelere yer verdi: "Annelerimiz, en iyi şekilde yetişmemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve sabırlarıyla dünyanın en kutsal varlıklarıdır. Peygamber Efendimizin (SAV) 'Cennet anaların ayakları altındadır' Hadis-i Şerifi bulunmaktadır. Bu sözler dinimizde annelerin değerini en iyi anlatan sözlerdir. Çocuklarını özveriyle büyüten, onları doğru ahlakla geleceğe hazırlayan annelerimiz, sevgi ve şefkatin kaynağıdır. Yaşamımızda bizi karşılıksız seven, en kötü zamanımızda yanımızda olan annelerimize hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermekte kusur etmemeli, onların kıymetini bilmeliyiz. Onları yılda bir gün değil her gün hatırlamalı, birlikte geçirdiğimiz zamanın sınırlı olduğunu unutmayarak bu zamanı iyi değerlendirmeliyiz. Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum."



Başkan Çelik: "Anneler her gün baş tacımızdır"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Anneler Günü nedeni ile yayımladığı mesajında "Gönül ışığımız, sevgi pınarımız annelerimiz, bir gün değil her gün baş tacımızdır" dedi.

Anneler Günü nedeni ile bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin Anneler gününü kutlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Canından can katıp bizi dünyaya getiren, gözünden sakınarak dualarla büyüten, fedakarlık abidesi, gönül ışığımız, sevgi pınarımız annelerimiz, bir gün değil her gün baş tacımız. Ancak Mayıs ayının ikinci haftası Pazar gününün tüm dünyada annelere vaat edilmiş özel bir gün olarak kutlanması, 'annelerin' sahip olduğu değerin anlaşılmasının ve annelere duyulan vefa duygusunun bir göstergesi olarak insanlık adına umut verici bir gelişmedir. Bu anlamlı günde karşılıksız sevginin, fedakarlığın sembolü annelerimizden alacağımız çok dersler olduğunu, insanlığın kurtuluşunun annelerin yüreğinin inceliklerinde ve derinlerinde olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi, annelerini yeniden keşfetmeye, annelerinin özellikleriyle hayatlarını zenginleştirmeye, annelerini baş tacı etmeye, vefat eden annelerini hayır ve hasenat ile anmaya davet ediyorum. Bize hayat veren ve hayatı öğreten, sevgi, şefkat ve fedakarlık sembolü, insanlığın mimarı sevgili annelerimizin ve şehit analarının anneler gününü kutlar ve onları sevgiyle, hürmetle selamlarım" ifadelerini kullandı.



Başkan Şirin: "Anneler Gününüz kutlu olsun"

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında başta şehit aileleri olmak üzere evladından ayrı kalan fedakar tüm annelerin gününü kutladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin mesajında şunları belirtti: "Bir güne değil bir ömre sığmayacak kadar sevgiyi hak eden annelerimize bu güzel gün vesilesiyle sevgi ve saygılarımızı iletme fırsatı buluyoruz. Vatanımızla eş değer tuttuğumuz değerli varlıklarımız olan analarımız, fedakarlık, sabır, sevgi ve hoşgörüyle dünyanın en yüce görevini yerine getirirken; merhametin ve şartsız sevginin sembolüdürler. Bu düşünceden hareketle bizleri biz yapan, dertlerimize katlanan, toplumumuzu oluşturan aile kurumunun temeli olan annelerimizin hakkını ne yaparsak yapalım, ödememiz mümkün değildir. Bu bilinç ve anlayışla annelerimizi her zaman el üstünde tutmalıyız. Sadece aile hayatında değil, sosyal hayatta, siyasette, ekonomide de çocuk sahibi kadınlarımızın söz sahibi olmasına, eğitimleri ve idealleri ile çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzünü her kulvarda temsil etmesine ve yetiştirdikleri evlatları ile geleceğimizi şekillendirmelerine olanak sağlamalıyız. Dünyanın en özverili insanları, omuzlarında sadece hayatın yükünü değil, evlatlarının yükünü de çeken annelerimiz bizler için her gün özel olmalı, onları yılın her anı mutlu etmeliyiz. Annelerimizin her an yanında olmak, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlara verebileceğimiz en değerli hediyedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlayarak sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum."



Başkan Kayda: "Annelerin hakkını ödeyemeyiz"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Annelerin, merhametini, şefkatini, sevgisini kelimelerle ifade etmenin ve anlatmanın çok zor olduğunu belirten Başkan Kayda, "Yeri asla doldurulamayacak olan annelerimizin hakkını hiçbir maddi değerle ödeyemeyiz" dedi.

Başkan Kayda mesajında şunları söyledi: "Annelere sevgimizi eksik etmemeli ve saygı göstermeliyiz Varlığı en büyük dayanağımız olan ayaklarının altında cennet müjdelenmiş annelerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Onlar için ne yapsak, ne söylesek azdır. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bu günlere getiren annelerimiz başımızın tacıdır. Annelerimiz, aile birliğimizin teminatıdır. Hayatımız boyunca vazgeçmediğimiz, güven ve desteğini aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz annelerimizin bizlere verdiği yüce değerleri bizler de çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. Bu duygularla, cennetle müjdelenen, baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor; başta bu vatana evladını şehit vermiş annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum."



"Başkan Karaçoban: "Annelik en yüce duygudur"

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban da Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eşsiz bir sevgiye ve fedakarlığa dayanan, anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığı, en yüce duygulardan biridir annelik. Anneler, yaşamlarımızın ilk evresinden itibaren bize bahşettikleri sevgi, şefkat ve özverilerini, erişkin insanlar haline geldiğimiz zamanlarda bile esirgemezler. Bizleri dünyaya getiren, sonsuz emeklerle yetiştiren, hayata hazırlayan, geleceğimizi şekillendiren ve topluma kazandıran annelerimiz, insanlığın en kutsal görevlerinden birini ifa etmektedirler. Annelerimize vefa borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak onlara layık evlatlar olmak, iyi ve topluma faydalı bireyler haline gelmek, hayat yolunda gurur duyacakları başarılara imza atmak, bizlere düşen en önemli görevdir. Koşulsuz sevgi, şefkat ve fedakarlıklarıyla, bizlere cenneti dünyada yaşatan tüm annelerimizin, bu özel ve anlamlı gününü kutluyor, hayatlarının her günün, vefalı evlatlarıyla birlikte, Anneler Günü havasında geçmesini diliyorum."

12.05.2017

