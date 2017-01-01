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SÜ'de "Selçuklu ve Erken Osmanlı Döneminde Vefaiyye Tarikatı" konuşuldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:21
SÜ'de "Selçuklu ve Erken Osmanlı Döneminde Vefaiyye Tarikatı" konuşuldu
SÜ'de "Selçuklu ve Erken Osmanlı Döneminde Vefaiyye Tarikatı" konuşuldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen 'Selçuklu ve Erken Osmanlı Döneminde Vefaiyye Tarikatı' konferansı Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansa katılan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, konferans öncesi de müzede incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldı.
Konferans öncesi müze hakkında açıklamalarda bulunan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 2 yıllık bir çalışmanın sonunda müze binasını geçen yıl tamamlandıklarını belirtti. Var olan bu binanın tarihe, kültüre uygun şekilde değerlendirmesi için çalışmalar yapmakta olduklarını da dile getiren Rektör Şahin, "Müzemizin Selçuklu kültürünün sergileneceği ve sanat merkezi yapmayı planladığımız bölümü olacak. Bir bölümü de sosyal bilim alanlarımız olan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Selçuklu Araştırmaları Merkezimizi de bu binaya taşıyarak oluşturacağız. Bilimsel çalışmalarını buradan sürdürecekler ve sosyal alandan kültürümüze önemli hizmet sağlayacağı düşünüyoruz. Tüm desteğimizle bu çalışmaların arkasındayız" dedi.
Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen ise, Selçuklu Araştırmaları Merkezinin 1986 yılında Uzluk ailesinin hibe ettiği eserlerin, Selçuklu ve Mevlana kütüphanelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir merkez olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hacıgökmen, Rektör Şahin'in desteği ile Selçuklu, Mevlana ve Mevlevilik üzerine programlar gerçekleştirmeyi ve bu programlarda birlikte olmayı arzu ettiklerini de ifade etti.

"Kültür ve sanata her zaman önem veriyoruz"
Konferansta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, "Bizler teknik bilimler ve teknolojiye yoğunlaştık, tarihten kültürden koptuk. Gelişmenin ölçüsü teknolojidir. 'Teknolojide ne kadar ileri gidersen o kadar gelişirsin' ifadesi büyük bir yanılgı. Sosyal bilimler ve sosyal alanlara yeterince önem verilmedi ne yazık ki. Biz Selçuk Üniversitesi olarak kültür sanata her zaman önem veriyoruz. Bu yüzden Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Mevlana Araştırmaları Enstitümüzü buraya taşıdık. Bu binamızın bir bölümü müze olacak. Müze kavramı basit bir kavram değil. Diğer kısım kültür sanat merkezi oluşacak. Selçuklu tarihini, kültürünü ve mirasını yansıtan bir alan oluşacak. Organizasyonların ve etkinliklerin yapılacağı yerler olacak" diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Şahin, 'Selçuklu ve Erken Osmanlı Döneminde Vefaiyye Tarikatı' hakkında konferans verdi. SÜ Müzesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Mevlana Araştırmaları Enstitü Müdürü Doç. Dr Ali Temizel, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
(BG-FM-Y)

12.05.2017 16:31:09 TSI
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