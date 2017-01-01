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Kayapınar'ın fedakar anneleri unutulmadı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesince, Anneler Günü ve Engelliler Haftası münasebetiyle engelli çocukları olan 4 anneye yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, Anneler Günü nedeniyle belediye olarak engelli çocukları olan annelere gönül borçlarını ödemek için evlerinde ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Kayapınar Belediyesi tarafından Anneler Günü ve Engelliler haftası münasebetiyle Kayapınar İlçe sınırları içerisinde oturan engelli çocukları olan 4 anneye ev ziyareti gerçekleştirildi. Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Kahraman ve Kadın Birimi Müdürü Mekiye Güngör ilk olarak Kayapınar İlçesi'ne bağlı Pirinçlik Mahallesi'nde oturan 3 çocuğu ve eşi engelli olan Heves Uğurlu'yu evinde ziyaret etti. Anne Heves Uğurlu'ya çiçek ve çeşitli hediyeler, çocuklara da oyuncak veren Başkan Yardımcısı Kahraman, ailenin sıkıntı ve sorunlarını dinledi.

Fedakar bir annenin engelli 3 çocuğu ve eşi ile hayat mücadelesi verdiğine şahit olduklarını belirten Kahraman, "Belediye olarak, fedakar ve vefakar annelere yönelik ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle böylesi ziyaretleri yaptık. Ancak, bu tür ziyaretlerimiz belirli gün ve haftalarla kısıtlı olmayacaktır. Sosyal Belediyecilik anlamında mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle bu konumda olan ailelerimizle görüşmelerimizi ihmal etmeyeceğiz. Hayat mücadelesi zor olan vatandaşlarımız, kimsesiz olduklarını düşünmesinler. Bizler her zaman onların yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.



"Ziyaretten mutluluk duyduk"

Başkan Yardımcısı Emine Kahraman'ın evlerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını belirten Heves Uğurlu ise, "Köy olarak çöp sıkıntısı yaşıyoruz. Köyde Konteynırların olmadığı için çöpleri sağa sola bırakınca çevreye kirli koku vermesine neden oluyor. Bunların çözülmesini istiyoruz. Bu kirlilikten dolayı sivrisinekler çoğalıyor. Köyün üzerinde çok kötü bir koku var. Yollarımız çok kötü, özelikle kışın sıkıntısını çekiyoruz. Köyde alt yapımızın olmadığı için lavabolarımız sürekli tıkanıyor. Bu sıkıntıların biran önce giderilmesini istiyorum" diye konuştu

(İHA-MP-Y)



12.05.2017 16:34:19 TSI

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