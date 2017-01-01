YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbakır'da hükümlülere girişimcilik eğitimi

Diyarbakır'da hükümlülere girişimcilik eğitimi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), KOSGEB ve İŞKUR ortaklığında düzenlenen ve 41 hükümlünün katıldığı "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" sertifika töreni Diyarbakır Yarı açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Törene, DTSO Başkan Yardımcısı Metin Aslan, İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, Diyarbakır Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yüksel Alan ve hükümlü kursiyerlerin katıldı. DTSO Başkan Yardımcısı Aslan, hükümlülerin verimli, üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak ve cezaları bittikten sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak için girişimcilik eğitimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. DTSO olarak 2012 yılından beri girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini belirten Aslan, 900'ü kadın olmak üzere toplam 2800 kişiye girişimcilik sertifikası verdiklerini belirtti. Aslan, sertifika alma hakkı kazanan kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



12.05.2017 16:36:22 TSI

NNNN

