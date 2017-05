YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da "Yolumuzu Aydınlatan Kandiller" projesi

VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı imam hatip ortaokulları ve liselerine yönelik düzenlen "Yolumuzu Aydınlatan Kandiller" projesi tamamlandı.

Yakın tarihimizde yaşayan alimler, entelektüeller, aydınlar ve topluma yön veren şahsiyetleri tanıtmak amacıyla imam hatip ortaokulları ve liseleri arasında düzenlenen "Yolumuzu Aydınlatan Kandiller" yarışmasında dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Celal Gezici, Orhan Bedir ve Yakup Aladağ, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakin Sığınç, 'Yolumuzu Aydınlatan Kandiller' projesi ile öğrencilerin yakın tarihte yaşayan alimler, aydınlar, ve topluma önderlik eden şahsiyetlerin hayat hikayelerini öğrenerek rol model edinmelerini amaçladıklarını belirtti. Sığınç, "Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy, Hasan El Benn, Aliya İzzet Begoviç, Muhammed İkbal, Malkom X, Said Nursi ve Ömer Muhtar gibi şahsiyetlerin imam hatip ortaokul ve liselerimizde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yoğun katılımıyla paneller, konferanslar düzenleyerek öğrencilerimize rol model olmaları için yoğun bir faaliyet gösterdik. Bu değerli şahsiyetlerin yaptığı hizmetler her zaman gönlümüzdeki yerini muhafaza edecektir. Öğrencilere topluma yön verici özelliklerini tanıtmak amaç edinilmiştir" dedi.

Öğrenciler; Mehmet Akif Ersoy, Hasan El Benn, Aliya İzzet Begoviç, Muhammed İkbal, Malkom X, Said Nursi ve Ömer Muhtar gibi rol modellerin okudukları hayat hikayelerinden sınava tabi tutuldular. Yapılan sınav sonunda imam hatip ortaokulları kategorisinde Erciş Ramazan Kesen İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rabia Koçaklı birinci, Alaköy Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Senanur Baycan ikinci, Çatak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi M. Sait Esin ise üçüncü oldu.

İmam hatip liseler arası kategorisinde ise Van İpekyolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi M. Akif Allahverdi birinci, Erciş Teyfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Küçükgündüz ikinci, Van İpekyolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Safa Görmez ise üçüncü oldu.

Program sonunda protokol tarafından dereceye giren öğrencilere altın ve kitap seti hediye edildi.

