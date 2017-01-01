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Hakkari Müftülüğü işitme engellileri unutmadı



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Müftülüğü, 10-16 Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında işitme engellileri unutmayarak işaret diliyle hutbe okuttu.

Engellilere yönelik faaliyet ve çalışmalarına devam eden müftülük, bu yılda yine anlamlı bir çalışma yaparak işitme engellilerin topluma kazandırılması ve dini eğitimlerini alabilmeleri adına hizmet içi eğitim kursları açarak, bu vatandaşların eğitimine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Müftülüğün çalışmaları kapsamında Belediye Camisi İmamı Yasin Aşkan tarafından işaret diliyle hutbe okutuldu.

İşitme engelli vatandaşlar, il müftülüğünün hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu tur çalışmaların daha da artmasını istediklerini ifade ettiler.

(FT-MSA-Y)



12.05.2017 16:40:49 TSI

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