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Çaldıran'da 34 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 34 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi aramasında bir araçta ve Hangedik Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada toplam 34 bin 210 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olan iki kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(MSA-Y)



12.05.2017 16:43:55 TSI

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