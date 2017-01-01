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Yalovalı engelliler 1 günlüğüne asker oldu



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalovalı engelliler, Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 1 günlük askerlik yaparak tezkere aldı.

Yalova'daki 14 engelli, 1 günlük vatani vazifelerini yapmak için bugün Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığına giderek, birliklerine teslim oldu. Önce birliği gezen engelliler, ardından temel eğitime başladı. Yaklaşık 8 saat süren temel eğitim sonrasında başarıyla vatani görevlerini tamamlayan engelliler için tören yapıldı. Yemin merasimine Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Ayhan Gedik, komutanlar ve engelli aileleri katıldı. Eğitimlerini tamamlayan askerler bayrağa ve silaha el basarak yemin ederek asker oldu.

Engelliler adına konuşan deniz er Yasin Sabri Şengün, "Bizler 1 günlüğüne de olsa Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz burada ettiğimiz yeminle sadece bugün değil, hayatta olduğumuz müddetçe iyi bir vatandaş olarak hizmet edeceğimize, engel tanımadan çalışacağımıza inanmanızı istiyoruz" dedi.

Kurmay Kıdemli Albay Ayhan Gedik, "Bugün en güzel hatıranız olarak kalacaktır. Yılmadan sürdürdüğümüz bu hayat mücadelesinde sizlerinde gözünüzü bile kırpmadan canınızı vereceğinize hiç şüphem yoktur. Sembolik dahi olsa büyük bir şevk ile engelleri hiçe sayarak geldiğiniz asker ocağından çakı gibi bir asker olarak, vatani görevinizi yapmanın onuru ile evlerinize döneceksiniz. Umarım bu davranışınız bedenen sağlıklı olan, ama vatan görevini her türlü bahanelerle yapmak istemeyenlere de ders olur" dedi.

(SÇ-MŞ)



12.05.2017 16:45:18 TSI

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