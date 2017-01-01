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Hakkari'de Hemşireler Günü etkinliği



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "12 Mayıs Hemşireler Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Sevda Baştürk, Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak ve İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Çiftçi ile kurum müdürleri, hemşireler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Çiftçi, her yıl geleneksel olarak Hemşireler Günü etkinliğini düzenlemenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Çiftçi, "1989 yılında kurulan İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; hemşirelik, acil tıp teknisyeni ve laboratuvar alanında çok sayıda mezun vermiştir. Bu mezunlarımızın büyük çoğunluğu hemşirelik alanında ülkemizin çeşitli yerlerinde sağlık hizmeti sunmaktadır. Okulumuzda bu yılda 55 hemşireyi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından tiyatro ve dans gösterisi yapılarak müzik dinletisi sunuldu. Program, bu yıl mezun olacak olan 55 öğrencinin yemin töreninin ardından, yöresel halk oyunları gösterisiyle son buldu.

(MK-MSA-Y)



12.05.2017 16:46:52 TSI

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