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Bozüyük'te Trafik Haftası ödülleri dağıtıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:39
Bozüyük'te Trafik Haftası ödülleri dağıtıldı
Bozüyük'te Trafik Haftası ödülleri dağıtıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Trafik Haftası kapsamında ödül töreni programı düzenlendi.
Yılın şoförü ve hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programda ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından açılış konuşması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, "Bilindiği gibi, ülkemizde nüfusun hızlı bir şekilde artması ve teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan taşıt sayısındaki artışların meydana getirdiği, ulaşım ve trafik sorunlarına paralel olarak ülkemizde karayolları üzerinde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmekte, bu kazalarda binlerce insan ölmekte ve yaralanmaktadır. Gerek kazada meydana gelen hasar ve zararlar, gerekse ölen ve yaralanan insanların iş gücü kayıpları nedeniyle maddi kayıplar trilyonlara varmaktadır. Nice ocaklar sönmekte, nice emeller yok olup gitmektedir. Geride kalanların maddi ve manevi üzüntüleri, sıkıntıları; o toplumun yaşantısında derin yaralar açmaktadır. Trafik kazalarının sebeplerinin başında; insan, taşıt, çevre, yol, denetim ve uygulama gelmektedir. Bu unsurların birinde meydana gelen olumsuz bir sonuç diğer unsurları da etkileyerek trafik sorunlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Çünkü yurdumuzda trafik kazalarının büyük çoğunluğu insan hatalarından kaynaklanmakta ve yılda ortalama Yüz bin civarında trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalarda 5 bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Bununla beraber100 bini aşkın vatandaşımızda yaralanmakta ve buna bağlı olarak çok büyük maddi zararlar meydana gelmektedir. Araştırmalar bizlere trafik kazalarının nedenlerinin başında sürücü hatalarını geldiğini göstermektedir. Bu durum bizlerin trafik konusunda yeterli bilince sahip olmadığımızı göstermektedir. Trafik kazalarını azaltmak; trafik eğitimi almaktan geçmektedir. Bu yüzden bu konuya gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. Trafik kazalarının önlenmesi trafik güvenliğinin sağlanması ile mümkündür. Trafik güvenliği karayollarındaki kurallara uyma, karayolundaki kurallara uyum ise trafik kültürüne bağlıdır. Trafik kültürü de eğitimle sağlanır. Trafik eğitimi ise beşikten mezara kadar tüm hayatı kapsar. Böylece trafik eğitiminin geliştirilmesi ve trafik kültürünün yerleştirilmesi amacıyla, herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir" dedi.
Ardından ilçe geneli düzenlenen yarışmalarda şiir ve kompozisyon dalında birinci olan öğrenciler tarafından eserleri okundu. Devamında şoförlük mesleğini icra ederken, trafikte göstermiş olduğu saygı, hoşgörü ve hassasiyetten dolayı, örnek sürücü olarak belirlenen Mehmet Tunca'ya Kaymakam Hasan Yaman tarafından ödül ve belgesi verildi.
Trafik İle İlgili Kompozisyon dalında 1. olan Bozüyük Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu 10/B sınıfı Öğrencilerinden Umut Cep, 2. olan Şehit Zafer İpek Anadolu Lisesi Okulu 11/A sınıfı Öğrencilerinden İlknur Küçüker ve 3. olan Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu 9/D sınıf öğrencilerinden Neslihan Kaya'ya protokol mensuplarında ödülleri verildi.
Yine şiir dalında 1. olan Saffet Şeker Ortaokulu 5/E sınıfı öğrencilerinden İrem Kaya, 2. olan Saffet Şeker Ortaokulu 5/E sınıfı Öğrencilerinden Yaren Şahin, ve 3. olan Necatibey Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencilerinden Seda Karasu'ya resim dalında 1. olan Saffet Şeker İlkokulu 4/D sınıfı öğrencilerinden Elif Tomatır, 2. olan Toki İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinden Fatmagül Kayan ve 3. olan TOKİ İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinden Sude Balcı'ya protokol mensuplarınca ödülleri verildi. Program hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.
(İC-MET-Y)

12.05.2017 16:49:09 TSI
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