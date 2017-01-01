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Şanlıurfa'da saman yığını alev aldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da alev alan saman yığını itfaiye tarafından söndürüldü. Bir ahırda bulunan hayvanların tahliye edildiği yangın nedeniyle bir traktör de hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu kırsal Mahallesi'nde bir evin yanına istiflenen Bayram Baydemir'e ait saman yığını alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının saman yığının yan tarafında bulunan hayvan ahırına sıçraması ihtimaline karşı yaklaşık 100 adet büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın söndürülürken alevlerin sıçradığı park halindeki bir traktörde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Şİ-SD-SÜ-Y)



12.05.2017 16:49:46 TSI

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