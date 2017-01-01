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Yurt öğrencileri ve engelli öğrenciler doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu Adıyaman Yurt Müdürlüğü 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 'Zoru Başaranlar Engelleri Aşanlar' konulu etkinlik düzenlendi.

Yurt bahçesinde gerçekleşen etkinlikte engelli öğrenciler ile yurt öğrencileri birlik ve beraberlik içerisinde doyasıya eğlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler star aldı. Engelli bireylerin toplumun birer parçası olduğu, en büyük engelin sevgisizlik olduğu konusunda öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla empati, duygudaşlık istasyonları oluşturuldu. Yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlarla öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Konu ile açıklamalarda bulunan Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğu, "Bildiğimiz üzere 10 - 16 Mayıs haftası engelliler haftası bizlerde engelli kardeşlerimizi unutmadık. Adıyaman genelindeki tüm yurtlarımızda engelli kardeşlerimizi anlamak adına empati/duygudaşlık istasyonları oluşturduk ve bu istasyonda personel ve öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte engelli kardeşlerimizin yaşantısını bir nebzede olsa anlamak için istasyonumuzda kendi imkanlarımızla kurduğumuz barikatlardan geçerek kendilerinin ne zor şartlar altında günlük yaşantı geçirdiğini gördük. Herkes unutmasın ki her birey birer engelli adayıdır" dedi.

Düzenlenen programa Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Kayhan, KYK personelleri, engelli öğrenciler ile yurt öğrencileri katıldı.

(CK-SD-Y)



12.05.2017 16:50:39 TSI

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